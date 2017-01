Harry Potter : Une série spin-off sur Hermione arrive

Si comme de nombreux autres fans d'Harry Potter, vous pensez que le personnage d'Hermione Granger, héroïne préférée du cinéma, n'a pas une assez grande place dans l'histoire. Ce projet devrait vous plaire... La jeune sorcière va être en effet le sujet d'une web-série intitulée "Hermione Granger and the Quarter Life Crisis" ("Hermione Granger et la crise du quart de siècle" en français). Mais la magie et le monde fantastique ne devraient pas être au programme. Non, le thème de cette mini série est celui de la crise existentielle du quart de siècle de la jeune femme. A 25 ans, Hermione plaque tout ! Elle quitte alors Ron Weasley, démissionne du Ministère de la Magie et décide de faire ses valises pour aller à Los Angeles. Voici un aperçu de ce que ça va donner...

Harry Potter et Ron Weasley ne devraient pas avoir leur place dans cette mini-série spin-off pas comme les autres ! Notre sorcière va par contre retrouver sa soeur Laquita aux Etats-Unis mais aussi Parvati Patil ou encore Drago Malefoy... Les aventures d'Hermione Granger, interprétée ici par Ashley Romans, ne sont pas officiellement reconnues par J.K. Rowling. Mais on est quand même un peu intrigués par ce détournement. Si ça vous intéresse, rendez-vous dès ce 16 janvier 2017 sur la chaîne YouTube Sunshine Moxie pour suivre la crise existentielle d'Hermione Granger, dont la maison d'Harry Potter est à vendre !