Non vous ne rêvez pas, le golden trio de Harry Potter pourrait bel et bien se reformer à l’écran ! Il faut dire que depuis le succès de Harry Potter et l’Enfant Maudit qui provoque l'hystérie tant au théâtre que dans les librairies, la rumeur enfle. L’Enfant Maudit sera t-il oui ou non adapté au cinéma ? Alors qu’en septembre dernier la Warner démentait l’information, tous les espoirs sont encore permis. Le journaliste Jim Hill, également historien et spécialiste des parcs d’attractions, a laissé fuiter quelques informations exclusives lors d’un podcast consacré au parc Universal Orlando Resort. « Ils [Warner et Universal] ont non seulement Harry Potter, mais aussi les Animaux Fantastiques et normalement, si on regarde les termes des contrats, ils auront également la trilogie de films basée sur L'Enfant Maudit. » Oulà pas si vite ! Une trilogie ? « J’ai entendu dire que Warner Bros avait discuté avec Emma [Watson], Rupert [Grint] et bien évidemment avec Daniel [Radcliffe] à propos de L'Enfant Maudit, parce qu’ils veulent que ce soit, à défaut de trouver un meilleur terme, un « Harry Potter : Le Réveil de la Force ». La Warner aurait donc commencé à négocier secrètement avec les trois acteurs originaux dans le but de produire non pas un, mais trois films !

Rappelons qu’il y a quelques mois, il se murmurait que Daniel Radcliffe était déjà en négociation avec Warner Bros pour l’adaptation de L'Enfant Maudit au cinéma. «Ils veulent que cette trilogie soit portée par les acteurs que l’on connaît et aime depuis les films originaux, ceux qu’on a vu grandir et devenir adultes. » a affirmé Jim Hill, décidément bien renseigné. « Et bien sûr, ils vont engager un paquet de nouveaux acteurs, plus jeunes, pour jouer leurs enfants. Avec l’espoir que peut-être, en se reposant sur JK Rowling, il y aura un jour un Enfant Maudit Adolescent… » Toujours selon les dires de Jim Hill, le premier film de la trilogie L'Enfant Maudit serait prévu pour 2026, soit deux ans après la fin de la saga Les Animaux Fantastiques (le cinquième film doit sortir en 2024). D’ici là, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson approcheront doucement la quarantaine, soit l’âge de leurs personnages dans Harry Potter et L’Enfant Maudit. Reste à voir si Warner finira par confirmer ou démentir une nouvelle fois l’information. Quoiqu’il en soit, le monde magique de Harry Potter a donc encore de belles années devant lui. Après tout JK Rowling l’avait promis, « Poudlard sera toujours là pour vous accueillir à la maison ».