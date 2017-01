Harry Potter : Un restaurant inspiré de l'univers de J.K. Rowling vient d'ouvrir !

Une adaptation de de Harry Potter et L'Enfant Maudit est-elle en négociation avec le trio original ? C'est en tout cas la rumeur qui court sur le Net depuis quelques jours. Les fans ne sauraient être plus heureux de cette grande nouvelle, mais pour le moment, nous allons parler voyage. Enfin, presque. Disons que si vous avez toujours rêvé de vous payer un voyage à Singapour et que vous êtes fans de l'univers de J.K. Rowling, il est peut-être temps de partir ! Un restaurant inspiré de la saga Harry Potter vient d'ouvrir ses portes sur place et son doux nom, Platform 1094 nous fait déjà rêver. Mais c'est loin d'être la plus dingue des surprises !

Une photo publiée par Platform1094 (@platform1094) le 17 Déc. 2016 à 5h27 PST

"Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light ????" Une photo publiée par Clarina Seetho (@prettylilcuddles) le 8 Janv. 2017 à 6h19 PST

Bien que ce restaurant n'ait rien d'une franchise officielle, on y retrouve beaucoup d'éléments qui rappellent l'univers de J.K. Rowling. Des chaises ornées de cerfs, des baguettes magiques en déco de table, des génoises à la citrouille, des soupes servies dans un chaudron ou encore le Cocktail 'Goblet Of Fire', Coupe De Feu pour les frenchies, c'est presque trop beau pour être vrai ! Et pourtant, ça l'est, comme le prouve le compte Instagram du restaurant qui fait déjà beaucoup parler sur le Net. Et ce qui est cool, c'est que la nourriture n'a pas l'air mal non plus ! Sinon, pour les fans hardcore, sachez qu'on a découvert LA photo des coulisses de Harry Potter qui change tout à la magie de la saga, ça risque de faire mal...