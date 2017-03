Harry Potter : Un des acteurs en soin intensif après un accident de voiture

Triste nouvelle que nous avons appris ce matin, l’un des acteurs de la saga Harry Potter est actuellement en soin intensif après un grave accident de voiture. Il s’agit de Jim Tavaré qu’on a pu voir dans le troisième volet Le Prisonnier d’Azkaban dans le rôle de Tom le barman du Chaudron Baveur, le bar où se situe l’entrée principale du Chemin de Traverse. L’acteur a eu le cou cassé et le poumon perforé suite à cette accident de la route, ainsi que quinze cotes cassées, une fracture à la jambe droite et des fractures au sternum. Sa femme a écrit sur sa page Facebook : « C’est Laura. Maintenant que sa famille a été informée, Jim m’a demandée de vous tenir au courant qu’il a été victime d’un grave accident de voiture hier, suite à une collision. Il est actuellement en soin intensif (…) C’est la réalité, pas pour un rôle dans un film. S’il vous plait ayez des pensées positives pour lui qui essaye de s’en sortir. »

Les messages des fans n’ont pas tardé à affluer, toutes nos pensées vont à Jim Tavaré et ses proches. HOLD ON ! L’acteur a été formé à l’Académie Royale d’Arts Dramatiques et a été également connu pour avoir co-écrit et joué dans la série The Sketch Show qui a été récompensé aux BAFTA Awards. Un nouveau coup dur pour les Pottermore après le décès d’un des acteurs de la saga Harry Potter il y a quelques mois de cela…