Il y a deux semaines, les Potterheads ont accueilli une partie du cast d'Harry Potter à Paris lors de la convention Harry Potter organisée par People Convention et intitulée "Welcome To The Magic School 3". Redécouvrez le best of de la convention avec les meilleurs moments de ce week-end de rêve pour les fans d'Harry Potter où des acteurs tels que Evanna Lynch, Mark Williams ou encore Devon Murray étaient présents. Un moment vraiment incroyable pour les grands fans de la saga de J.K. Rowling. Près d'un an après la mort d'Alan Rickman qui incarnait le très célèbre professeur Rogue, le cast d'Harry Potter vient de subir une nouvelle perte... John Hurt, alias Garrick Ollivander, est décédé hier à l'âge de 77 ans.

L'interprète du célèbre vendeur de baguette par lequel tout élève de Poudlard doit passer avant d'entrer dans la célèbre école est décédé hier. Tout comme sa co-star Alan Rickman, l'acteur de 77 ans était atteint d'un cancer du pancréas. Si pour tous les fans d'Harry Potter, il est Garrick Ollivander, John Hurt n'a pas été seulement ce personnage dans sa carrière cinématographique puisqu'il a interprété Kane dans "Alien" mais aussi un jeune héroïnomane dans "Midnight Express" ou encore "Elephant Man". La scène la plus marquante de John Hurt dans Harry Potter restera très certainement celle où Ollivander aide le jeune sorcier à choisir sa baguette et s'aperçoit que c'est celle de "celui dont on ne doit pas prononcer le nom". Les hommages des fans fusent actuellement sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l'acteur et son personnage. À vos baguettes et "raise your wands to Mr Ollivander" ! Retrouvez les secrets et anecdotes de tournages que vous ne connaissiez pas sur Harry Potter !