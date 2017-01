Harry Potter : Robin Williams aurait pu tenir un important rôle

Lorsque les auditions ont été lancées pour le casting de la saga Harry Potter, les acteurs se sont bousculés pour faire partie de l’aventure dont le succès était d’ores et déjà annoncé dès lors que le projet avait été mis en place. Les acteurs en herbe voyait ici leur chance de percer dans le milieu, mais des acteurs déjà bien reconnus ont également voulu être de la partie, tel que Robin Williams décédé en 2014 qui aurait pu tenir un important s’il n’avait pas été de nationalité américaine. En effet, Chris Colombus le réalisateur des deux premiers films, ne voulait que des acteurs d’origine britannique pour que le casting soit cohérent avec le lieu de l’intrigue. Concernant le personnage, il s’agissait de Rubeus Hagrid, le demi-géant au coeur d’or. Vous auriez validé ?

Eddie Redmayne, qui aujourd'hui incarne le magizoologiste Norbert Dragonneau dans le spin-off de Harry Potter Les Animaux Fantastiques, avait lui aussi auditionné pour un des rôles du second volet La Chambre des Secrets mais n'avait pas été rappelé. Un comble quand on sait qu'il tient désormais le rôle principal du spin-off et qu'il a remporté un oscar quelques années plus tard.