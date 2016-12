Harry Potter : Pourquoi on devrait tous être Poufsouffle

La plus célèbre des écoles de Magie Poudlard se divise en quatre maisons, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, quelle serait la vôtre ? Tous les élèves appartiennent chacun à l'une d'entre elles, selon leur personnalité et leurs valeurs, et si on caricature un peu, Gryffondor réunit les plus courageux, Serpentard les ambitieux (mais aussi les plus maléfiques), Serdaigle les brillants et Poufsouffle les loyaux. Mais Poufsouffle a souvent été qualifiée (à tort) de maison des nigauds, ceux qui se font marcher sur les pieds. Pourquoi tant d’adversité envers cette maison ? Pourquoi se moque-t-on d’elle continuellement alors qu’elle est en réalité la meilleure des maisons Poudlard ? Explications pour ceux qui n’auraient toujours pas compris qu’on devrait TOUS être Poufsouffle.

« Si à Poufsouffle vous allez, comme eux vous s’rez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale », chantait le Choixpeau magique qui détermine quelle maison les élèves de Poudlard devrait rejoindre. Vous nous expliquez en quoi « c’est la honte » d’appartenir à la maison dont vos camarades ne vous trahiront jamais, prônent le travail pour la réussite et font preuve d’une patience rare ? Tout le monde veut aller à Gryffondor, les braves, mais finalement les Poufsouffles sont tout aussi courageux, non ? La loyauté envers ses amis induit le courage dont peut faire preuve pour eux aussi, n’est-ce pas ? En étant Poufsouffle, vous êtes téméraires, et pas seulement pour votre pomme, vous êtes brillants mais vous n’écraserez personne, et vous êtes sûrs de ne pas aller rejoindre les forces du mal !

Si cela ne vous suffit pas, sachez que J.K. Rowling elle-même se dit être Poufsouffle et affirme que c’est la meilleure maison de Poudlard ! A-t-on vraiment le droit de contredire la créatrice de la saga Harry Potter, celle qui est l’essence même de ces maisons ? Et pour couronner le tout, Eddie Redmayne, l’acteur principal des Animaux Fantastique le spin-off a lui aussi défendu Poufsouffle dans une vidéo adorable. Convaincus ?