Harry Potter : Mais que se passe-t-il à Poudlard l'été ? Voici les réponses

Alors que J.K. Rowling évoque la suite des Animaux Fantastiques, la fameuse école Poudlard d'Harry Potter nous fait toujours autant fantasmer... Et une question nous taraude : que s'y passe-t-il l'été, quand tous les jeunes sorciers, professeurs et autres membres du staff rentrent chez eux pour les grandes vacances ? Sur Reddit et Quora, les théories vont bon train, des plus réalistes aux plus folles. Ainsi, un fan avance : "Je les imaginerais bien en colonie de vacances, en train de faire du Quidditch". Un autre pense que c'est peut-être la fête au village pour les profs quand les élèves ne sont pas dans le coin : "Je pense qu’une poignée de professeurs vit à Poudlard toute l’année, donc ils seraient toujours là. Hagrid, Dumbledore et Trelawney au moins, c’est sûr. Peut-être qu’ils organisent des événements dans le hall ou les jardins pour les sorciers adultes ? Ooh, des mariages à Poudlard peut-être !". Et puis les créatures de la forêt à côté ne sont jamais bien loin pour ajouter un peu de piment. De quoi faire quelques bonne balades fantastiques pendant les mois d'été...

D'autres imaginent un quotidien estival un peu plus banal : "À mon avis, c’est comme à l’université pendant l’été, les professeurs font leurs propres recherches, évidemment la majeure partie du temps ils doivent noter les examens, puis ils prennent leurs vacances". Il y aurait aussi toutes les lettres de rentrée à envoyer aux élèves ou des entretiens d'embauche de nouveaux profs à faire ! Bref, du travail pas très fun. Une vision bien loin de nos fantasmes les plus fous mais sûrement réaliste ! Un autre pense au concierge des lieux : "J’imagine bien Rusard en train de déambuler joyeusement dans tout le château à la recherche de tout ce qu’il pourrait nettoyer et qu’il n’a pas vu pendant l’année". Il y a aussi sûrement quelques trucs à réparer... Des pistes qui complètent quelques indices lus dans les livres Harry Potter, dont voici quelques secrets et anecdotes de tournage. Les professeurs profiteraient de l'absence des élèves protéger le château de la vue des Moldus avec des sortilèges. Pas de repos pour les braves... A votre avis, que se passe-t-il à Poudlard l'été ?