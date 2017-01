Harry Potter : Les secrets et anecdotes de tournages que vous ne connaissiez pas ! (Report)

Vous le savez, la convention Harry Potter Welcome to the Magic School III organisée par People Con s'est déroulée les 14 et 15 janvier derniers. C'était l'occasion pour les fans de se retrouver, d'échanger mais surtout, de rencontrer Alfred Enoch (Dean), Mark Williams (Arthur Weasley), Evanna Lynch (Luna), Davon Murray (Seamus), Josh Herdman (Goyle) et Sean Biggerstaff (Olivier Dubois). Et parce qu'ils n'étaient simplement là pour faire joli sur les photos, les acteurs ont profité des panels pour dévoiler quelques secrets et anecdotes de tournage ! Alors si vous voulez clouer le bec de votre cousine/amie/voisine/collègue qui estime qu'elle/il connaît Harry Potter mieux que vous, c'est le moment d'être attentifs !

La scène d'arrivée à Poudlard dans Harry Potter a l'Ecole des Sorciers (celle où ils arrivent en barques) a en fait été tournée dans une piscine !

Vous vous en souvenez sûrement, nos sorciers préférés doivent danser pour le Bal des Sorciers organisé dans la Coupe de Feu. Mais parce qu'il n'y a pas de potion ou de sortilège pour apprendre, les acteurs ont dû prendre des cours. Le souci, c'est que l'école d'Alfred Enoch n'appréciait pas toujours qu'il s'absente. Résultat, il a raté quelques leçons et selon lui, ça se ressent dans le film ! Mais on ne peut pas être bon partout.

Mark Williams garde un souvenir assez douloureux de la morsure de Nagini ! Bien sûr, ce n'était pas un véritable serpent mais il s'en est souvenu pendant un moment - et on le comprend. Heureusement, Neville l'a vengé dans les Reliques de la Mort partie 2.

Parce qu'être acteur ne dispense pas de l'école, tout le cast devait suivre ses cours en parallèle. Mark Williams se souvient qu'à seize ans, Rupert Grint a royalement envoyé valser ses devoirs pour mieux aller jouer au Golf : "Ca, c'est mon fils !" a t-il ajouté.

L'actrice a avoué qu'au départ, elle avait peur de se sentir exclue, le groupe "principal" s'étant formé avant son arrivée. Au final, tout s'est très bien passé mais elle reconnait s'être servie de ce sentiment pour jouer Luna le plus justement possible.

Evanna Lynch se souvient que le tournage des obsèques de Dumbledore fut compliqué. Parce que la scène était tournée de nuit, tout le casting était euphorique, un peu comme s'ils faisaient une soirée pyjama. Vous imaginez bien que pour la concentration, ce n'est pas non plus l'idéal. Selon l'actrice, c'est la première fois qu'elle voyait le réalisateur se mettre dans un tel état de colère.

Selon Davon Murray, le plus difficile pendant les tournages, c'était de faire semblant de regarder les matchs de Quidditch. C'est vrai que quand on y pense, on a du mal à les imaginer crier en regardant dans le vide...! Ah et, sachez qu'il a adoré faire exploser toutes sortes d'objets dans les films.

A la base, c'est Janieck Blanc qui devait doubler Harry Potter dans les versions françaises. Sauf que sa voix a mué entre temps et qu'au final, c'est son frère Kelyan qui a obtenu le "rôle". Lui, il double Percy Weasley !