Harry Potter : La scène d'amour cachée de la saga qu'on avait tous ratée

Si Harry Potter est une saga familiale, les créateurs des films ont réussi à cacher une scène d'amour que vous avez sûrement ratée (comme nous d'ailleurs) ! En effet, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la carte du Maraudeur nous révèle bien des secrets, comme la présence de Newt Scamander des Animaux Fantastiques ! On vous le rappelle, il s'agit d'une carte permettant de localiser toutes les personnes présentes dans l'enceinte de Poudlard. Au générique de fin, voilà que nous parcourons cette fameuse carte tandis que les noms des participants au film défilent. Et en regardant de plus près, voilà ce que ce fan a remarqué...

Oui, deux personnes dans l'enceinte de Poudlard ont l'air de bien s'amuser ! Le Huffington Post a interrogé la personne créatrice de ce générique de fin, qui affirme que ces deux coquins s'embrassent : "Peut-être que c'est censé être Harry, mais on a tous été des enfants. On a tous été à l'école. C'est juste un petit clin d'oeil. Ils s'embrassent... Ils ne font pas l'amour contrairement à ce que tout le monde dit." On ne sait pas vous, mais on a du mal à le croire ! Dans un autre genre, voici la photo du tournage d'Harry Potter qui change tout à la magie de la saga.