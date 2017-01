Harry Potter : La photo des coulisses qui change tout à la magie de la saga !

Depuis des années, on espère (un peu) que les sorciers du monde d'Harry Potter existent (tout comme ce Bed and Breakfast spécial). Chaque film de la saga nous donne un peu du baume au coeur avec des effets spéciaux brillants et inventifs. A Poudlard, tout fait rêver entre les escaliers qui bougent tout seul, les chambres magiques mais aussi la bibliothèque où les livres savent à quelle place ils appartiennent. Rappelez-vous de cette scène épique d'"Harry Potter et le Prince de sang-mêlé" où Hermione range les livres dans la bibliothèque accompagnée par notre jeune sorcier préféré. Les ouvrages s'envolent tout seul vers leur emplacement réservé sur les étagères...

L'image qui détruit tout

Voilà. L'image publiée sur Imgur détruit toute la magie de cette scène. Des mains vertes surgissent des étagères pour aider Hermione à ranger les livres. L'équipe n'a même pas eu besoin de faire appel à des effets spéciaux sur ordinateur pour faire voler tous ces ouvrages. A la place, des mains qui font flipper les attrapent pour les ranger là où ils doivent. Bref, notre amour pour la magie du cinéma ou la magie tout court en prend un sacré coup... Voici d'ailleurs d'autres secrets et anecdotes de tournage d'Harry Potter !