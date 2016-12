Harry Potter : La boule de bain qui détermine votre maison à Poudlard

Si on a toujours pas trouvé le Choixpeau magique, on peut désormais s'acheter une boule de bain qui détermine pour nous à quelle maison Harry Potter on appartient, comme ces artistes. "The Sorting Hat Bath Bomb", la Boule de Bain du Choixpeau magique en français confectionnée par les soins de Rebecca Lynn, donne en effet une seule couleur à notre bain. Soit celle de la maison à laquelle on appartient. Histoire d'enfin savoir si on a l'âme d'un Gryffondor, d'un Serpentard, d'un Serdaigle ou d'un Poufsouffle...

Et pour ceux qui sont plutôt Quidditch ou bièraubeurre, pas de panique ! La marque FizzFairy a également été inspiré par Harry Potter est propose un pack composé d'un Vif d'Or qui sent la Bièraubeurre et un Oeuf d'Or en rappel au Tournoi des Trois Sorciers. Si vous avez encore des cadeaux de Noël à acheter, n'hésitez plus ! Les fans du sorcier de Poudlard seront ravis. J.K. Rowling a d'ailleurs publié un message de Noël qui met du baume au coeur de tous les fans d'Harry Potter.