Harry Potter : Hermione Granger est l'héroïne préférée du cinéma !

Alors que la grogne gronde sur l'égalité hommes-femmes au cinéma, l'industrie d'Hollywood ne manque pas paradoxalement de personnages féminins forts et originaux. The Hollywood Reporter a fait un sondage auprès des professionnels de l'industrie (acteurs, auteurs, réalisateurs...) afin de déterminer quelles héroïnes les ont le plus marqués dans l'histoire du cinéma et de la télévision. 1800 personnes (avec deux fois plus de femmes que d'hommes sondés) ont participé à l'enquête offrant ainsi un panel d'héroïnes riche et variée. Mais les réponses sont en fait assez homogènes d'un genre à l'autre ! Et c'est Hermione Granger d'Harry Potter (incarnée par Emma Watson) qui monte sur la première marche du podium de ces personnages féminins préférés à l'écran. Le top 10, parfois surprenant, est à retrouver ci-dessous.

1. Hermione Granger (Emma Watson) - Saga Harry Potter

2. Princesse Leia (Carrie Fisher) - Saga Star Wars

3. Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) - Buffy Contre les Vampires

4. Miranda Priestley (Meryl Streep) - Le Diable s'habille en Prada

5. Dana Scully (Gillian Anderson) - X-Files

6. Liz Lemon (Tina Fey) - 30 Rock

7. Leslie Knope (Amy Poehler) - Parks and Recreation

8. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) - Game of Thrones

9. Elle Woods (Reese Witherspoon) - La Revanche d'une Blonde

10. Mary Poppins (Julie Andrews) - Mary Poppins

Le top 3 est composé d'héroïnes badass en tous genres comme Hermione Granger, intelligente et juste, Princesse Leia de la saga Star Wars (interprétée par la regrettée Carrie Fisher) ou encore Buffy Summers de la série Buffy Contre les Vampires. Mary Poppins (Julie Andrews) se retrouve numéro 10 et Daenerys Targaryen de Game of Thrones (Emilia Clarke) est en 8ème position. Mais il y a des personnages un peu plus surprenants. Le dragon fashion Miranda Priestley (Meryl Streep) dans le diable s'habille en Prada se place en 4ème position tandis qu'Elle Woods, la blonde écervelée de La Revanche d'une Blonde, est numéro 9. Pour la suite du top 50 des héroïnes préférées à l'écran, c'est par ici.