Harry Potter : Emma Watson raconte comment elle gâchait les prises sur le tournage

Emma Watson ressemble plus à son personnage d'Hermione Granger dans Harry Potter, héroïne préférée du cinéma, qu'on le pense ! En effet, lors de son passage dans le show de Jimmy Kimmel Live, l'actrice a admis qu'elle avait une manière très première de la classe de gâcher les scènes d'Harry Potter. Dans un extrait d'"Harry Potter à l'école des Sorciers", on la voit mimer les répliques de Daniel Radcliffe et Rupert Grint tandis qu'ils lui parlent. Apprenant visiblement tout par coeur, Emma Watson explique qu'elle n'arrivait tout simplement pas à s'en empêcher ! Du Hermione Granger tout craché, n'est-ce pas ?

"Vous rigolez mais c'était en fait assez traumatisant pour moi" explique-t-elle. "J'ai créé des problèmes à cause de ça. je gâchais complètement des scènes à cause de ça. Chris (Columbus, le réalisateur des deux premiers films ndlr) me disait "Coupez". 'Emma. Tu es encore en train de le faire. Tu es en train de mimer les répliques de Dan'." Emma Watson, dans le nouveau trailer de la Belle et la Bête, a finalement réussi à se débarrasser de cette mignonne manie : "J'étais tellement une loseuse. J'adorais ces bouquins. je voulais vraiment bien faire et j'en ai fait un peu trop."