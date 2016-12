Le Père Noël a fini sa tournée des cadeaux et n'a pas hésité à gâter les fans de la saga de JK Rowling - qui répondait à une grosse incohérence il y a peu. L'annonce a été confirmée : quelques acteurs de la saga seront présents sur Paris dans le cadre de la troisième édition de la Welcome To The Magic School organisée chaque année par People Convention ! Et cette année, vous allez encore être gâtés. Mark Williams, Devon Murray, Sean Biggerstaff et Josh Herdman seront présents pour l'occasion. Mais la grande surprise de cette convention reste la venue d'Alfred Enoch, ancien élève à Poudlard et désormais star de la série de Shonda Rhymes, How to Get Away With Murder !

Harry Potter : Des acteurs de la saga bientôt à Paris !

La Welcome to the Magic School aura lieu les 14 et 15 janvier 2017 dans le splendide Hôtel Hilton Paris - Roissy Charles de Gaulle et proposera de nombreux services inédits et uniques pour les fans. Plusieurs pass ont été mis en vente, cependant, une forte demande a déjà écoulé la majeure partie des billets d'entrées. Alors ne perdez pas une minute ! En attendant janvier, on vous propose de découvrir les chansons de Noël les plus écoutées sur Spotify en ce jour de fête !