Harry Potter : Ce Bed and Breakfast à thème est tout simplement magique (photos)

Si vous êtes fan d'Harry Potter et cherchez une idée pour un week-end aux petits oignons, ce bed and breakfast du Pays de Galles est fait pour vous ! Pour célébrer les 20 ans du premier livre de J.K. Rowling, l'établissement Llety Cynin de la petite ville de St Clears a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Tout au long de 2017, se tiendra deux fois par semaine un goûter spécial sorciers pour enfants mais aussi pour adultes nous apprend Cosmopolitan. Il y a même une formule spéciale familles qui comprend la nuit au B&B et le fameux goûter. Chaque enfant aura droit à un livre en rapport avec Harry Potter en cadeau... Que demander de plus ? Peut-être les bagues de fiançailles Harry Potter ?

Our #commonroom is all setup for the #WizardsTea. This is where it will be served every Tuesday and Thursday. What do you think? Une photo publiée par Llety Cynin (@lletycynin) le 3 Janv. 2017 à 9h26 PST

This was our Very first Wizards Tea last Thursday. These ladies made an amazing effort with their costumes and we're an absolute pleasure. #WizardsTea #potterhead #20thanniversaryofthephilosophersstone #AfternoonTea #Inspiredbypotter Une photo publiée par Llety Cynin (@lletycynin) le 9 Janv. 2017 à 11h51 PST

Yesterday was our first #WizardsTea. Bookings have flown in over the last few days. These ladies were one of the first ones and we just love this pic. #afternoontea #themedtea #Greathall #Inspiredbypotter Une photo publiée par Llety Cynin (@lletycynin) le 8 Janv. 2017 à 0h06 PST

Le premier goûter Harry Potter a eu lieu il y a quelques jours et au regard des photos, c'était une réussite ! A l'arrivée, les invités sont répartis dans Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard avant de se rendre dans la salle à manger aux couleurs de ces 4 maisons. Et là, c'est parti pour un menu magique... Des cages de chouettes (évidemment) sont transformées en plateaux pour toute cette nourriture spéciale (avec de la bièraubeurre évidemment). Pour plus d'informations sur ce bed and breakfast, c'est par ici. Voici aussi la boule de bain Harry Potter qui détermine votre maison à Poudlard.