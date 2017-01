Hand Star Game : Gagnez vos places pour un show d’exception !

Fans de handball, tendez bien l’oreille ! Le Hand Star Game fait son retour le 1er février à l’AccorHotels Arena à Paris avec Virgin Radio ! C’est un show spectaculaire à l’ambiance festive, musicale, conviviale et unique qui vous attend pour cette 3ème édition du Hand Star Game. L’évènement réunit les meilleurs joueurs de handball au monde (15 médaillés olympiques et plus de 50 joueurs internationaux de la Lidl Starligue) qui vont s’affronter dans un match qui s’annonce magique ! D’ailleurs, on vous invite à découvrir la sélection française et étrangère...

Du 19 au 26 janvier, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour le Hand Star Game avec Virgin Radio ! Comment faire ? C’est simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Vous pouvez aussi réserver vos places sur le site officiel. Bonne chance à tous et pour les heureux élus, bon match !