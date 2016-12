Hand Star Game : Découvrez les sélections française et étrangère

Le Hand Star Game fait son retour à l’AccorHotels Arena à Paris le mercredi 1er février 2017 pour sa 3e édition et il ne faudra louper sous aucun prétexte ce show spectaculaire à l’ambiance festive, musicale, conviviale et unique. L’événement dont Virgin Radio est partenaire réunira les meilleurs joueurs de handball au monde (15 médaillés olympiques et plus de 50 joueurs internationaux de la Lidl Starligue) qui s’affronteront lors d’un match inédit. Une soirée pour tous les passionnés de handball et de spectacle pour prolonger l’effervescence du mondial, dont on vous dévoile les sélections française et étrangère ci-dessous :

LA SELECTION FRANCAISE :

- Gardiens : Thierry OMEYER (Paris) - Vincent GERARD (Montpellier)

- Pivots : Nicolas TOURNAT (Nantes) – Luka KARABATIC (Paris)

- Demi-centre s : Nikola KARABATIC (Paris) – Nicolas CLAIRE (Nantes)

- Ailiers gauches : Michaël GUIGOU (Montpellier) – Boïba SISSOKO (Créteil)

- Ailiers droits : Yanis LENNE (Sélestat) – Luc ABALO (Paris)

- Arrières gauches : Jérôme FERNANDEZ (Pays d’Aix) – Jérémy SUTY (Cesson-Rennes)

- Arrières droits : Valentin PORTE (Montpellier) – Adrien DIPANDA (Saint-Raphaël)

- Défenseurs : Ludovic FABREGAS (Montpellier) – Rock FELIHO (Nantes)

- Entraineur : Joël DA SILVA (Saint-Raphaël)