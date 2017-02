Guns N' Roses se fait huer sur scène

Cela fait depuis 1990 que Guns N’ Roses n’avait plus joué avec sa formation initiale et réalise à présent le rêve de millions de fans en se reformant pour une tournée historique, le Not in This Lifetime… Tour. Une série de concerts avait d’abord été annoncés uniquement sur le continent américain, provoquant la frustration chez pas mal de fans, puis face à la forte demande, la tournée s’est étendue jusqu’en Australie et en Europe. Guns N’ Roses ont bien entendu programmé une date de concert en France le 7 juillet prochain au Stade de France à Paris. Axl Rose, Slash et toute la petite bande se produisaient à Melbourne hier soir, et se sont faits huer dès le début du concert. La raison ? Le chanteur a salué la foule en commençant par « Bonjour Sydney !! » Imaginez le malaise !

Goodnight Melton! There will be no encore! pic.twitter.com/cqIlWHV8cN — BRIGGS AKA BIG SIGH (@BriggsGE) 14 février 2017

Mieux vaut en rire qu’en pleurer, à la rédac’ on a bien rigolé devant les images et les tweets ci-dessus de ce couac certes vexant mais quand même hilarant. Le groupe a même dû réagir et s’excuser le lendemain sur les réseaux sociaux, en postant sur Facebook : « Melbourne ! Accidentellement après 30 ans, McBob a fait une erreur, nous sommes vraiment désolés. Merci d’avoir venu hier soir ! » Allez, on espère que pour leur prochain show dans la capitale, ils ne balanceront pas un « Bonsoir Marseille !! » à la foule… Rendez-vous cet été au Stade de France, voici les titres de Guns N’ Roses qu’on veut absolument entendre en live.