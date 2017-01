GuestRoom : Bienvenue dans la Social Room Virgin Radio !

C’est un grand jour demain 27 janvier, ElectroShock débarque au Zénith de Strasbourg pour la plus grosse soirée électro de 2017 ! A évènement unique, happenings uniques car nous avons le plaisir de vous présenter la première Social Room de Virgin Radio : la GuestRoom ! C’est ici que tous vos artistes de la soirée passeront afin de répondre à nos questions existentielles ! Des thèmes de ouf, des questions des auditeurs, le tout diffusé en Facebook Live sur la page Virgin Radio Officiel, vous allez découvrir vos artistes Virgin Radio comme jamais auparavant ! Coup d’envoi de la GuestRoom dès 14H les amis ! D’ailleurs nous avons besoin de vous, posez vos questions aux artistes de la soirée avec le #GuestRoomVirginRadio, ils y répondront en direct !

Pour info, sachez que Kungs sera dans la GuestRoom sur les coups de 14H40, viendra le tour de Madeon vers 15H20, Mome vers 16H, Feder vers 16H40, Richard Orlinski vers 17H10 et Ofenbach vers 17H50. Oui, on emploie le « vers » pour les horaires car vous savez que la ponctualité n’est pas toujours de mise les amis ! Rendez-vous dans notre GuestRoom on a tellement hâte de vous la faire découvrir et n’oubliez pas de poser vos questions avec #GuestRoomVirginRadio !