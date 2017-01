Le finale de la saison 12 de Grey's Anatomy en mai dernier nous avait laissé avec un double choc : Jo qui révélait qu'elle était toujours mariée à un homme violent qu'elle a dû fuir, et Alex, qui suite à un malentendu lié à cette nouvelle, attaquait Andrew DeLuca. Deux événements intrinsèquement liés qui ont jalonné la première partie de la saison 13 de la série médicale et qui vont continuer à rythmer les épisodes à venir. Pour rappel, Grey's Anatomy devait à l'origine revenir le 19 janvier mais la date de retour du winter premiere a depuis été repoussée.

Compte tenu de l'importance du passé de Jo Wilson, peut-on s'attendre à croiser l'ex de la jeune femme dans les couloirs du Grey/Sloan Hospital ? Camilla Luddington, l'interprète de l'amoureuse d'Alex, a répondu au site Entertainement Weekly : "J'ai l'impression que c'est une énorme tempête qui s'approche. J'imagine que ça va arriver à un moment donné. Je me demande si ça ne va pas arriver à un moment où ce sera un peu calmé pour elle, parce que elle est au cœur de beaucoup de tourments par rapport à Alex et les événements en cascade que cette situation a crées. [...] On a tellement parlé de lui, je pense qu'il est temps de le rencontrer." Bonne ou mauvaise nouvelle ? La série est connue pour ne pas ménager ses personnages et malgré la rumeur d'une possible prochaine grossesse dans la saison 13 de Grey's Anatomy, l'obscurité n'est jamais bien loin...