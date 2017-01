Grey's Anatomy Saison 13 : Une nouvelle grossesse à venir ? (SPOILERS)

Bientôt, les affaires reprendront au Grey Sloan Memorial. Notez que la date du retour de la série a été repoussée en raison de l'investiture de Donald Trump (parce qu'il prendra officiellement ses fonctions de président le 20 janvier prochain, une émission le concernant sera diffusée le 19, ndlr). Ainsi, nous retrouverons nos héros dès le 26 janvier 2017. Et pour patienter, les téléspectateurs s'adonnent à leur jeu favoris, celui des spéculations. Au coeur des rumeurs, l'actrice Camilla Luddington. Parce qu'elle est enceinte, nombreux sont ceux qui se demandent si sa grossesse fera partie intégrante de l'intrigue.

Jo pourrait-elle être enceinte ?

"Pour le moment, ils sont en train de la cacher. Mais il reste encore de nombreux épisodes à tourner (le tournage du 13x15 vient à peine de se conclure, ndlr) et les téléspectateurs n'ont en vu que neuf pour le moment, alors qui sait ? Il reste encore beaucoup de temps et peut-être que l'idée leur viendra", a confié l'actrice lors d'un entretien à EW. Rappelons que lors de grossesse, Ellen Pompeo avait passé la moitié des épisodes alitée. Ainsi, personne n'avait pu se rendre compte qu'elle attendait un enfant. Shonda Rhimes pourrait très bien décider de reprendre ce système, comme elle pourrait changer d'avis et inclure une éventuelle grossesse pour le personnage de Jo. D'ici là, patience ! Et bien sûr, n'oubliez pas de jeter un oeil aux photos promo de l'épisode 10 intitulé Do Not Touch.