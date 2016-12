Grey's Anatomy Saison 13 : Un spin-off sur Alex en projet ?

Depuis 13 ans, Shonda Rhimes tient ses téléspectateurs en haleine avec des séries solides et des personnages attachants. Grey's Anatomy est, bien sûr, le show le plus emblématique et aimé qu'elle n'ait jamais créé et on sait que par le passé, elle n'avait pas eu peur de se lancer dans de nouvelles aventures en se basant sur un personnage de la série. Private Practice nous exposait donc la nouvelle vie d'Addison à Los Angeles et maintenant, de nombreuses rumeurs voudraient que ce soit au tour d'Alex. Pourrait-il vraiment quitter le show ? c'est l"hypothèse qu'avance iTechPost.

Dans la mesure où la storyline d'Alex ne prend pas une tournure des plus optimistes, le site imaginerait bien le personnage quitter la série (et donc, Seattle) pour aller recommencer sa vie ailleurs. En même temps, Alex n'a pas été épargné dans l'Etat de Washington. Sans parler d'Izzie, il nous faut évoquer ses récents soucis avec la justice. Serait-il possible qu'il s'en aille ? Shonda Rhimes en personne se serait confiée sur cette éventualité au magazine en ligne HollywoodLife. Après, il faut garder en tête que tout cela n'est qu'hypothétique et que ce ne sont que des rumeurs. Grey's Anatomy sera de retour très bientôt sur ABC pour le TGIF et d'ici là, il faudra faire preuve de patience.