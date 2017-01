Grey's Anatomy Saison 13 : Un extrait du Winter Premiere dévoilé

You Can Look (But You'd Better Not Touch) sera donc diffusé le 26 janvier prochain et pour cet épisode, Shonda Rhimes sort des sentiers battus. Si vous suivez la série depuis le début, alors vous savez que les scénaristes aiment sortir les téléspectateurs de leur zone de confort (on se souvient notamment du crash qui aura coûté la vie à Sloan et Lexie). Cette fois, Grey's Anatomy nous emmène dans le milieu carcéral, là où Jo, Arizon et Bailey devront s'occuper d'une patiente particulière. Notez d'ailleurs que cette dernière est enceinte.

Bien sûr, chacune gère son stress comme elle le peut. Compte tenu de son passé, Jo semble être la plus calme. Par contre, Arizona donnerait s'importe quoi pour que tout cela soit terminé. Enfin, Bailey se contente de parler de leur patiente et de son cas. Le Winter Premiere est attendu comme jamais et si vous aviez peur de voir la série s'arrêter, sachez qu'elle a encore de belles années ! De quoi reprendre sereinement la saison 13.

Rendez-vous cette semaine sur ABC pour la suite de votre show médical préféré.