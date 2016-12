Il y a peu, nous nous demandions si deux acteurs de la saison 13 de Grey's Anatomy n'étaient pas sur le départ. Mais si la direction scénaristique des derniers épisodes de la série médicale laissait effectivement craindre pour l'avenir de certains personnages, Shonda Rhimes, la créatrice, n'a évoqué aucun au revoir dans son question-réponse pour le site de divertissement américain TVLine. Toujours très vague quant à ses réponses, la productrice a néanmoins laissé entendre que Jo et Deluca étaient aux prémices de ce qui pourrait bien devenir une vraie relation. Et si on peut imaginer sans mal que l'interne abandonne les charges retenues contre Alex par amour pour la jeune femme, Rhimes n'a pas pipé mot sur cette éventualité.

Quant à la rumeur la plus importante qui court sur cette saison 13 de Grey's Anatomy, un rapprochement amoureux entre Alex et Meredith, Shonda Rhimes répond tout simplement qu'ils ne sont pas encore ensemble parce que cette idée ne leur a pas traversé l'esprit ! Il faut dire que les deux personnages sont amis depuis tant d'années que la transition vers quelque chose de plus intime ne doit pas être des plus évidentes. Pour autant, elle n'écarte pas l'éventualité. En revanche, aucun mot sur le retour d'Amelia que l'on a vue partir dans l'épisode 9 de la saison 13 de Grey's Anatomy dont nous vous proposions les chansons, mais Rhimes avoue qu'elle aimerait revoir Callie Torres dans les couloirs du Grey/Sloan Memorial. Et ce que Shonda Rhimes veut...