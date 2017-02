Grey's Anatomy Saison 13 : Quand Ellen Pompeo et Camilla Ludington parodient Beyoncé

Si vous suivez de près l'actualité de Grey's Anatomy, alors vous savez que Camilla Luddington est enceinte. Pour l'heure, on ne sait pas si sa grossesse sera intégrée à la storyline de la série : il se pourrait bien qu'elle soit cachée, comme ce fut le cas lors de la grossesse d'Ellen Pompeo. Par contre, les deux actrices ont tenu à jouer avec cette bonne nouvelle. L'annonce de la grossesse de Beyoncé a provoqué un véritable raz-de -marée, au point que la photo postée a battu des records sur les réseaux sociaux. Mais quand Ellen Pompeo et Camilla Luddington parodient ce fameux cliché, c'est hilarant.

RG. When @ellenpompeo goes rogue directing... ???????????????? Une vidéo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 3 Févr. 2017 à 14h04 PST

Entre deux prises, les deux actrices se sont donc amusées à reproduire le cliché et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ellen Pompeo est investie dans le projet ! Du fond fleuri à la tenue, rien n'a été oublié et même si on a envie de rire, nous sommes bien obligés de reconnaître que tout a été fait dans les règles de l'art. Vous pouvez retrouver les deux actrices dans la saison 13 de Grey's Anatomy puisque la série a repris le 26 janvier dernier.