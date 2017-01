Grey's Anatomy Saison 13 : On en sait plus sur la fin de la série !

Ah, Grey's Anatomy. Vraie partenaire de route, la série de Shonda Rhimes nous accompagne depuis tellement longtemps qu'on se sent un peu perdu sans elle. Plus de dix ans après la première diffusion et pas moins de 13 saisons plus tard, les pauses saisonnières se font toujours aussi longues - surtout lorsque leur retour est repoussé comme cela l'est actuellement pour la saison 13. Mais sachez qu'on est là pour vous aider à tenir le coup. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une super nouvelle pour vous les fans : il semblerait que la série ne soit pas prête de s'arrêter selon le grand patron de la chaîne ABC !

Lors du grand rassemblement des Television Critics Association, Channing Dungey a révélé que Grey's Anatomy était loin de se terminer. Il a avoué espérer que la série ne connaisse pas seulement une saison supplémentaire, mais plusieurs : "Je pense que la série continuera tant que Shonda et toute l'équipe auront la même passion pour raconter ces histoires. Pour le moment tous les voyants sont au vert !" Cela offre un espoir plus que positif pour les fans qui continuent d'être charmés par les histoires de Shonda. D'ailleurs, sachez qu'il se pourrait bien que l'on découvre l'identité du mari de Jo dans les prochains épisodes de la saison 13 de Grey's Anatomy... Alors, pressés de découvrir la suite ?