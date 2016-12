Alors que Shonda Rhimes nous teasait, il y a peu, la suite de la saison 13 de Grey's Anatomy, les héroïnes de son TGIT continuent de nous donner l'eau à la bouche en se dévoilant dans une vidéo promo originale. Ecarté en septembre 2016 pour cause de grossesse de Kerry Washington - Olivia Pope dans Scandal - le fameux Thanks God It's Thursday revient le 19 janvier 2017 avec des protagonistes plus déterminées que jamais. Ainsi, ABC retrouve son bloc de séries made in Shonda Rhimes composé, dans l'ordre, de Grey's Anatomy, Scandal et How To Get Away With Murder.

Dans le court teaser proposé par la chaîne, Meredith avance d'un pas déterminé déclarant "Je sauve des vies". Lui emboîtant le pas, Olivia Pope affirme que c'est "Elle qui fait la loi à Washington". Quant à Annalise Keaton, elle assure qu'elle "tue dans un tribunal". Et la seule chose qui peut réunir ces trois héroïnes fortes et indépendantes, c'est le TGIT ! Un moment qui se partage autour d'un énorme verre de vin et de quelques pop-corn ! Une vidéo promo réussie qui laisse présager des audiences records pour le retour des trois séries, malgré les rumeurs d'un spin-off sur Alex pour Grey's Anatomy.