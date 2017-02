La première série médicale de la télévision américaine n'est pas prête de céder du terrain à ses concurrentes ! ABC vient, en effet, d'annoncer que Grey's Anatomy était renouvelée pour une quatorzième saison. Une formidable nouvelle pour les fans de Meredith, Alex, Maggie et les autres qui sont, chaque semaine, en moyenne 8 millions à vivre au rythme des aventures du Grey+Sloan Hospital. Un joli score pour la série après 13 années d'existence et de nombreux déboires, drames, divorces, agressions et disparitions, pas toujours bien accueillis par les habitués. Qu'en sera-t-il du départ de ce personnage à la fin de la saison 13 de Grey's Anatomy ?

La longévité rare de Grey's Anatomy peut sans doute s'expliquer par la force de ses personnages et l'intensité de ses cas médicaux. Et si treize années de diffusion, à raison d'une moyenne de 22 épisodes par saison, ont nécessairement érodé la qualité scénaristique de la série, elle a néanmoins su développer un affect fort avec ses fans qui continuent de réagir en nombre sur les réseaux sociaux. Preuve à l'appui avec None of Your Business, l'épisode 12 de la saison 13 de Grey's Anatomy vu de Twitter ! Un renouvellement aussi tôt dans la saison permet, en outre, aux scénaristes de joliment terminer les épisodes - avec certainement un cliffhanger - sans se soucier de laisser les fans sur leur faim faute de ne pas revenir l'année prochaine !