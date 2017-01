Grey's Anatomy Saison 13 : La date de retour repoussée !

Si chaque semaine, on en apprend un peu plus sur le retour de la série phare de Shonda Rhimes, on peine à rester patients. La semaine dernière, on découvrait déjà pour notre plus grand plaisir les photos promotionnelles de "You Can Look (But You’d Better Not Touch)”, l'épisode 10 de la saison 13 de Grey's Anatomy. Malheureusement, une "triste" nouvelle s'abat sur la communauté : la date de retour vient d'être reportée. La cause ? Elle ne va surement pas vous plaire... La chaîne a en effet décidé de repousser la programmation du TGIT, qui diffuse les trois séries phares de Shonda Rhimes lors d'une même soirée (Scandal, Grey's Anatomy et How To Get Away With Murder) pour proposer à la place, l’émission politique America's First Family : The Trumps Go to Washington, consacrée à Donald Trump...

Comme vous l'auriez bien compris, c'est une fois encore la faute de Trump... Nous retrouverons alors Meredith Grey, Annalise Keating et Olivia Pope une semaine après la date initialement prévue, c'est à dire le 26 janvier 2017 ! En attendant, découvrez ou redécouvrez le trailer de l'épisode 10 "You Can Look (But You’d Better Not Touch)". Soyez patients !