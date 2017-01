Grey's Anatomy Saison 13 : L'avenir d'Alex a-t-il été spoilé dans une photo qui a fuité ?

Partira ? Partira pas ? Le sort d'Alex est incertain dans la mesure ou un possible spin-off pourrait voir le jour. Parce qu'Alex traverse une mauvaise passe, l'idée de le voir quitter Seattle pour mieux recommencer sa vie ailleurs devient plausible et forcément, les fans tremblent. Après les départs de Derek, de Cristina ou encore de Callie, avouons que le sien serait extrêmement difficile à digérer. Alex est un ancien personnage, on a grandi avec lui et surtout, il est le roc de Meredith. Sans lui, Grey's Anatomy n'aurait pas la même saveur. Mais visiblement, tout n'est pas perdu.

Parce que nous vivons à l'ère du 2.0, nous savons que rien ne peut rester secret bien longtemps et c'est le cas de cette scène. Destinée à un épisode à venir de la série, cette dernière met en scène Alex et à notre grand soulagement, quelqu'un a jugé bon de la filmer et de la poster. Depuis, la courte vidéo a été supprimée d'Instagram mais pour le plus curieux, elle est à voir ICI. Parce qu'il porte sa blouse, on en déduit qu'Alex est de retour à l'hôpital et qu'en plus, il devrait exercer. Bien sûr, il faudra attendre le retour de la série (qui a d'ailleurs été reporté) pour en avoir le coeur net mais c'est déjà encourageant. Patience, Grey's Anatomy et le fameux TGIF reviendront très bientôt sur ABC.