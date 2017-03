Après l'extrait de Civil War, l'épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy, dévoilé il y a quelques jours, ABC a décidé d'offrir aux fans de la série médicale un double cadeau. A ceux qui seraient allergiques aux spoilers, il est toujours temps d'arrêter là votre lecture. Pour les autres : ce double cadeau se présente sous la forme des synopsis des épisodes 16 et 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy. Le premier des deux chapitres intitulé Who Is He (And What Is He To You) semble se focaliser seulement sur deux personnages : "April et Jackson voyagent jusque dans le Montana pour effectuer une opération délicate sur un jeune patient. Mais Jackson semble ailleurs et April est obligée d'intervenir pour lui remettre les idées en place."

Le résumé de l'épisode 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy, Till I Hear It From You, quant à lui, est plus collégial : "Diane Pierce est de retour au Grey+Sloan Hospital mais Maggie ignore toujours pourquoi. Owen et Amelia tentent de régler leurs problèmes de couple alors qu'ils travaillent ensemble sur le même cas médical. Enfin, Bailey essaie de se réconcilier avec Richard." A noter que ces deux chapitres seront réalisés par Kevin McKidd, l'interprète d'Owen Hunt ! Et bonne nouvelle pour les fans : la diffusion des deux épisodes se fera dans la foulée de Civil War, à savoir les 16 et 23 mars à 20h sur la chaîne ABC.