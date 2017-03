La bande-annonce et le synopsis de Civil War, l'épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy annonçait la couleur : le prochain chapitre de la série médicale sera tendu ! Il faut dire que le titre ne laissait déjà présager rien de bon. Et à voir le premier extrait de cette "Guerre Civile", le présage se confirme : la tension est bien à son comble. Jackson annonce à sa mère son intention de passer au-dessus d'elle pour faire renvoyer le Dr Minnick. En tant que directeur de la fondation Avery - qui gère l'hôpital - il en a le pouvoir et n'hésitera pas à mettre à exécution ses plans - quitte à être en froid avec sa mère - pour parvenir à ses fins.

Depuis l'arrivée du Dr Minnick (jouée par Marika Dominczyk, la femme de Scott Foley qui jouait Henry dans Grey's Anatomy et Jack Ballard dans Scandal...série créée par Shonda Rhimes !), le Grey+Sloan Hospital traverse de nombreux tumultes. Dans It Only Gets Much Worse, dont vous nous dévoilions les musiques, nous voyions April accepter de remplacer Meredith, suspendue pour avoir manqué de respect au Dr Minnick, et ainsi "trahir" Jackson, Maggie et Arizona qui faisaient corps pour soutenir Richard. Dans Back Where You Belong, l'épisode 14 de la saison 13 de Grey's Anatomy, nous assistions au premier baiser entre le Dr Minnick et Arizona. Un nouveau coup dur pour les "rebelles" de l'hôpital qui ne manqueront pas de voir ce rapprochement comme une seconde trahison...