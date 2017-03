En attendant les épisodes 16 et 17 de la saison 13 de Grey's Anatomy dont voici les synopsis, la célèbre série médicale diffusait hier Civil War, son quinzième chapitre. Et pour accompagner cette intrigue sous haute tension - les médecins du Grey+Sloan Hospital sont toujours en guerre les uns contre les autres suite au recrutement du Dr Minnick - le directeur musical du programme d'ABC a choisi, une fois n'est pas coutume, des artistes mondialement connus comme John Legend et Kaleo avec son célèbre Way Down We Go. C'est parti pour les chansons de Civil War, l'épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy !