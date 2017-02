Retour au début de la saison 13 de Grey's Anatomy pour la bande-annonce de Civil War ! L'épisode 15 de la série médicale semble effectivement reprendre l'intrigue entre Nathan et Meredith, laissée de côté depuis quelques épisodes. En effet, la rébellion des médecins contre Bailey suite à l'arrivée du Dr Minnick et la possible incarcération d'Alex ont occupé tout l'espace scénaristique des derniers chapitres du programme d'ABC. Ce qui n'a pas manqué de provoquer de vives réactions sur Twitter de la part des fans comme Back Where You Belong a pu le faire il y a quelques jours. La bande-annonce de l'épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy tourne donc essentiellement autour de Nathan, de Meredith et d'Alex qui ne cesse de répéter combien il apprécie peu le "presque" amoureux de sa meilleure amie.

Contrairement à la bande-annonce, le synopsis dévoilé par SpoilerTV se concentre sur d'autres personnages avec une intrigue sous pression et un face à face qui s'annonce passionnant : "Richard, Jackson, April et Catherine s'attaque à un cas médical particulièrement délicat qui va s'intensifier suite aux différents qui ont entaché la cohésion de l'hôpital. Amelia se décide enfin à affronter ses sentiments envers Owen et Meredith est tiraillée entre Alex et Nathan à propos d'un patient". On peut sans mal imaginer que le titre de cet épisode 15 de la saison 13 de Grey's Anatomy, Civil War, fait référence à l'ambiance sous haute tension, digne d'une guerre civile, entre Richard, Jackson d'un côté et April et Catherine de l'autre. Rendez-vous le 9 mars (le 2 mars, les médecins du Grey+Sloan Hospital sont de repos) pour voir l'étendue des dégâts !