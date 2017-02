La bande-annonce de Back Where You Belong, l'épisode 14 de la saison 13 de Grey's Anatomy nous permettait de découvrir les premières images de la suite du bras de fer entre Bailey et l'équipe de rebelles emmenée par Meredith et le Dr Webber. Une intrigue qui devrait continuer à occuper l'espace scénaristique de cette treizième saison encore pour quelques chapitres. Côté musique, Back Where You Belong nous offre de l'éclectisme et beaucoup de douceur, à l'exception de la chanson d'introduction, qui revient ici à Royal et à son My Kind of Crazy, au rythme entraînant. Pour le reste, la série médicale a misé sur des artistes émergents comme Seramic et Aron Wright. C'est parti pour le récap des titres de Back Where You Belong, l'épisode 14 de la saison 13 de Grey's Anatomy.