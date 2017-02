Les nombreuses réactions que suscitent les épisodes de Grey's Anatomy, comme None Of Your Business l'a fait sur Twitter, sont signes de la bonne santé de la série médicale, et ce malgré sa longévité. Une longévité qui commence à se faire ressentir dans cette treizième saison mais qui, reconnaissons-le, est largement effacée par l'affection que l'on a tous pour les personnages. Des personnages qui se retrouvent au carrefour de grandes décisions suite à l'arrivée d'Eliza Minnick : Meredith doit-elle revenir ? Le Dr Webber doit-il se résigner ? Bailey doit-elle revoir sa décision ? Autant de questions auxquelles la bande-annonce de Back Where We Belong, l'épisode 14 de la saison 13 de Grey's Anatomy, semble répondre.

Une vidéo qui fait écho au synopsis dévoilé par SpoilerTV résumant Back Where We Belong en ces termes : "Alex retourne à l'hôpital et découvre que beaucoup de choses ont changé depuis son départ. Pendant ce temps, Jo doit prendre une décision difficile sur un cas médical et Arizona essaie de prendre de la distance par rapport à Eliza". Après une absence remarquée dans None Of Your Business, Alex et Meredith reviennent dans cet épisode 14 de la saison 13 de la série médicale pour le plus grand bonheur des fans, encore très nombreux à suivre les aventures des médecins du Grey+Sloan Hospital. Et c'est sans doute cette ferveur - et conséquemment les jolies audiences - qui a poussé ABC a renouvelé Grey's Anatomy pour une quatorzième saison.