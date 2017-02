La bande-annonce de It Only Gets Much Worse, l'épisode 13 de la saison 13 de Grey's Anatomy, mettait April en bien mauvaise posture ! A la fin de l'épisode 12, Bailey décidait de nommer la jeune femme chef intérimaire de la chirurgie en remplacement de Meredith, suspendue pour avoir refusé d'accueillir le Dr Minnick dans sa salle d'opération. Contre toutes attentes, et alors que l'ex-femme de Jackson faisait partie de l'équipe d'irréductibles à l'origine de la rébellion contre Bailey, elle accepte sa nouvelle mission et semble même plutôt confortablement s'installer dans ses fonctions...Une trahison que voient d'un bien mauvais œil ses anciens collègues. Côté musique, la saison 13 de Grey's Anatomy se place toujours en véritable tremplin pour les jeunes artistes émergents choisissant pour It Only Gets Much Worse : Sarah Bollinger, Laura Mvula ou encore Dan Caplen.