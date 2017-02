Depuis le winter premiere diffusé en janvier dernier, une menace pèse sur l'équipe de médecins du Grey+Sloan Hospital. Une menace qui ne cesse de grandir et qui semble amorcer son apogée dans It Only Gets Much Worse, La bande-annonce de l'épisode 13 de la saison 13 de Grey's Anatomy laisse, en effet, dévoiler une scission dans l'équipe d'irréductibles rejetant l'autorité de Bailey et sa décision d'engager le docteur Eliza Minnick. Et ce "traite" comme le dit Maggie dans la vidéo est... April ! Un retournement de situation extrêmement bien trouvé qui explique sans doute pourquoi ABC a décidé de renouveler Grey's Anatomy pour une quatorzième saison.

A la fin de None of Your Business, l'épisode 12 de la saison 13 de Grey's Anatomy qui a fait réagir Twitter, Bailey décidait de nommer April comme chef intérimaire à la place de Meredith, suspendue pour insubordination. Un rôle a priori transitoire qui semble pourtant bien plaire à l'ex-femme de Jackson. La vidéo promo de It Only Gets Much Worse la montre, en effet, tournant le dos à sa "cause" - la défense du Dr Webber - pour conserver sa position. Un retournement de veste que ses collègues et amis ne vont guère voir d'un bon œil et un joli ressort scénaristique qui permet à Sarah Drew de revenir sur le devant de la scène, après quelques épisodes passée en second plan.