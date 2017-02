L'épisode 12 de la saison 13 de Grey's Anatomy continue de se révéler...Après avoir dévoilé la vidéo promo et le synopsis de None of Your Business, ABC offre aujourd'hui les photos promo du prochain chapitre de la série médicale. Des visuels qui laissent de côté Alex et Meredith - qui se retrouvaient enfin dans les dernières minutes de Jukebox Hero, l'épisode 11 - pour se concentrer, semble-t-il, sur la guerre interne que mènent Jackson, Arizona, April, Maggie et surtout le Dr weber contre Eliza Mennick. Sur ces visuels, on peut néanmoins discerner une touche d'hésitation de la part de l'héritier Avery dans cet affrontement sournois... Va-t-il se désolidariser du reste de ses collègues ?

Les images de l'épisode 12 de la saison 13 de Grey's Anatomy laissent également entrapercevoir un nouveau rapprochement entre Nathan et Owen. Il semblerait que les problèmes de couple du second ébranlent profondément le premier au point de mettre de côté ses griefs contre son ami pour lui venir en aide dans ce moment difficile. Dans Jukebox Hero, le Dr Hunt réalisait qu'Amelia était en contact avec Stephanie Edwards et sans doute que Nathan lui sera de précieux conseils pour tenter de récupérer sa femme, "l'autre" Dr Shepherd. Enfin, la présence d'Andrew sur les visuels de None of Your Business porterait à nous faire penser qu'il pourrait apporter la solution à la situation inextricable dans laquelle se trouve Karev... Rendez-vous jeudi avec Grey's Anatomy pour avoir la réponse !