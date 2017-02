La semaine dernière, les musiques de Jukebox Hero, l'épisode 11 de la saison 13 de Grey's Anatomy nous avait révélé le nom de nouveaux artistes émergents ainsi que celui d'un chanteur plus confirmé : David Gray. Eh bien, il semblerait qu'il ait plus que convaincu le directeur musical de la célèbre série médicale de ABC puisque l'on retrouve un nouveau titre de l'auteur-compositeur- interprète anglais dans None of Your Business. Le dernier chapitre de Grey's Anatomy nous a enfin apporté la résolution à la situation d'Alex et le Transformation de David Gray est le morceau parfait pour accompagner le soulagement qu'ont ressenti les fans à l'annonce de la nouvelle ! Ce douzième épisode de la saison 13 de la série médicale ne propose, en outre, qu'une seule autre chanson : Little Pieces of You de Ben Hartley.