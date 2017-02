La bande-annonce de It Only Gets Much Worse, l'épisode 13 de la saison 13 de Grey's Anatomy, laissait présager une route semée d'embûches pour April. A la fin de None of Your Business, le chapitre diffusé jeudi dernier sur ABC, Bailey décidait de nommer l'ex-femme de Jackson comme chef intérim en remplacement de Meredith, momentanément suspendue pour insubordination. Un nouveau rôle qui n'est pas du goût de tous comme le suggère le synopsis de It Only Gets Much Worse dévoilé par le site SpoilerTV : "Les internes sont excités d'apprendre la nouvelle étape du programme d'enseignement du Dr Minnick mais doivent passer la journée coincés entre leurs supérieurs qui se font la guerre. Pendant ce temps, April prend ses nouvelles fonctions et doit faire face aux multiples challenges que lui réserve son premier jour".

Un résumé qui fait écho à l'extrait de It Only Gets Much Worse qui dévoile une April, essayant par tous les moyens - aussi maladroits soient-ils - d'asseoir sa nouvelle autorité. Mais face au Dr Webber, elle ne parvient pas réellement à s'imposer, là où Meredith n'avait aucun mal à se faire entendre...En outre, qu'adviendra-t-il d'April lorsque son amie sera réintégrée à son poste ? Et quel stratagème les résidents vont-il inventer pour lui faire payer sa trahison ? Autant de questions auxquelles va devoir répondre cet épisode 13 de la saison 13 de Grey's Anatomy qui a récemment été renouvelée pour une quatorzième année de diffusion.