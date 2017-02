Après un winter premiere qui a divisé les fans sur Twitter, la saison 13 de Grey's Anatomy continue à battre son plein. La semaine dernière, Jukebox Hero se terminait sur les retrouvailles entre Meredith et Alex, dans la chambre de l'héroïne alors qu'elle avait passé la journée à parcourir toutes les prisons de la ville pour retrouver son ami. None of Your Business semble reprendre quelques minutes après ce demi-cliffhanger puisque la bande-annonce dévoilée par ABC, la chaîne de diffusion, montre Maggie, sa demi-sœur interprétée par Ellen Pompeo et Karev dans cette même chambre, à la recherche d'explications. La gêne évidente sur le visage du pédiatre n'est, en outre, pas faite pour nous rassurer !

Le trailer de None of Your Business se concentre également sur la débâcle "Minnick" et la mini-guerre que lui ont déclaré certains médecins de l'hôpital, mécontents de voir la position du Dr Webber menacée. Le synopsis de l'épisode 12 de la saison 13 de Grey's Anatomy semble entériner ces tensions et nous révèle également quelques futures complications : "Maggie reçoit la visite surprise de sa mère. Bailey doit se résoudre à prendre une décision difficile lorsqu'un médecin refuse de travailler avec Eilza Minnick et Stéphanie est prise malgré elle dans les problèmes de couple d'Owen et Amelia." Malgré le départ d'un personnage à la fin de la saison 13 de Grey's Anatomy, la série médicale semble maintenir son cap scénaristique en nous apportant - enfin - des réponses aux questions posées dans les premiers épisodes !