Après de nombreuses semaines passées sans nos médecins fictifs préférés, hier ils étaient enfin de retour ! La date du winter premiere de la saison 13 de Grey's Anatomy avait été repoussée, mettant, encore une fois, notre patience à rude épreuve. Mais tout vient à point à qui sait attendre, et ce dixième épisode a été notre récompense. Intense, original et émouvant, il nous a rappelé pourquoi Grey's Anatomy parvenait encore à passionner les foules. Côté musique, aucun recours à la facilité avec une abondance de titres pour exacerber les émotions. You Can Touch (But You'd Better Not Touch) utilise seulement deux chansons : Budo & Kris Orlowski et leur envoûtant Waterski To Texas et Gavin James avec son 22.