Grey's Anatomy Saison 13 : Episode 10, les photos promos de "You Can Look (But You’d Better Not Touch)”

Alors que l'année 2017 débute à peine, ABC n'a pas chômé ! Il y a quelques jours, la chaîne américaine nous dévoilait le synopsis de l'épisode 10 de la saison 13 de Grey's Anatomy intitulé "You Can Look (But You’d Better Not Touch)". Ni une ni deux, voilà que le site très fiable SpoilerTv nous offre déjà les clichés promotionnels de cet épisode qui promet ! Sur ces photos, la tension est palpable et nous laisse comprendre que pour la rentrée, Shonda Rhimes n'a pas changé son mode d'opération. Découvrez les photos promos de "You Can Look (But You’d Better Not Touch)" sans plus attendre !

Si Shonda Rhimes nous teasait la suite de la série il y a quelques semaines, on en apprend un peu plus sur la suite des évènements. Il semblerait que ce dixième épisode soit davantage centré sur Arizona, Bailey et Jo, en visite urgente dans une prison pour femmes... Ne vous inquiétez pas, pour les plus impatients d'entre vous, la série culte de Shonda Rhimes fera son retour sur ABC le 19 janvier prochain !