Jeudi 26 janvier. Les fans de Grey's Anatomy avait marqué cette date d'une pierre blanche comme le retour de leur série préférée après sa traditionnelle pause hivernale. Un événement qui a suscité de nombreuses réactions sur Twitter où chacun y est allé de son bon mot. Il faut dire que You Can Touch (But You'd Better Not Touch), l'épisode 10 de la saison 13 de Grey's Anatomy dont nous vous proposions de découvrir les musiques, était un chapitre intense qui s'est focalisé sur un trio inédit : Bailey, Arizona et Jo. Un joli moyen pour la production de la série médicale de retarder la réponse que tout le monde attendait : quelle décision a pris Alex suite au cliffhanger du winter finale ? En attendant d'avoir la réponse la semaine prochaine, entre colère et excitation, voici le best of des réactions sur Twitter du winter premiere de la saison 13 de Grey's Anatomy.

L'épisode de #GreysAnatomy était WOUAH, j'ai adoré ! — Life happens. (@YDB__) 27 janvier 2017

The episode brought me to tears ????#GreysAnatomy — Musfira (@musfira21) 27 janvier 2017

Thursday's just got better again, #GreysAnatomy is back! ???????? — Maria (@mariahuitareo) 27 janvier 2017

J'ai encore pleuré comme je ne sais pas quoi devant #GreysAnatomy ???? — Claire (@WildlyYoung) 27 janvier 2017