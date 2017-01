A croire le trailer du mid-season premiere de la saison 13 de Grey's Anatomy, il semblerait que la série médicale ait pris note des griefs de ses fans et décidé de relancer à quelques coups d'électrochoc un début de saison moribond. La vidéo promo - extrêmement bien réalisée - reprend, en effet, quelques scènes dévoilées par le synopsis de You Can Look (But You’d Better Not Touch) mettant en avant Bailey, Arizona et Jo tout en y distillant un peu d'Alex et de Meredith. Les aficionados de la célèbre série médicale ont ainsi découvert un trailer appétissant qui a, sans nul doute, fait monter d'un cran le baromètre de leur impatience.

En outre, la vision - rapide - de Karev en prison semble répondre au cliffhanger du winter finale. Mais ce n'est pas la première fois que Grey's Anatomy se joue de nous et il y a de fortes chances pour que le médecin ne reste pas derrière les barreaux bien longtemps. Ne serait-ce que pour continuer d'attiser les rumeurs de spin-off sur Alex...Quant à Meredith, elle semble toujours mettre au défi Bailey qui ne voit pas d'un très bon œil son amitié indéfectible pour Alex... Rendez-vous le 19 janvier pour connaître la suite des aventures des plus célèbres médecins de la télévision américaine !