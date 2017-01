Les fêtes passées, difficile de croire que les séries sont toujours dans leur traditionnelle trêve hivernale. Une pause inéluctable pour les téléspectateurs qui peuvent partir l'esprit serein en vacances sans crainte de rater leur programme favori et salutaire pour les équipes de production qui peuvent continuer de tourner de nouveaux épisodes. Pour autant, chaque année, début janvier, on ne peut s'empêcher de trouver le temps long. ABC l'a bien compris et après nous avoir offert une nouvelle promo de Grey's Anatomy avec une Meredith hilarante, elle nous dévoile le synopsis de l'épisode 10 de la saison 13 intitulé You Can Look (But You’d Better Not Touch).

Un épisode de rentrée ambitieux pour Grey's Anatomy puisqu'il se déroule dans une prison de haute sécurité pour femmes et se concentre sur Arizona, Bailey et Jo. Les trois médecins doivent, en effet, venir en aide à une criminelle extrêmement violente de 16 ans qui est enceinte. Un midseason premiere sous haute tension qui laisse présager - du moins, on l'espère - des nouveaux chapitres plus pêchus. Shonda Rhimes nous a récemment teasé la suite de la saison 13 de Grey's Anatomy mais n'a nullement évoqué cet épisode particulier. En outre, on ignore si You Can Look (But You’d Better Not Touch) nous dévoilera le sort réservé à Alex - à qui le cliffhanger du Winter finale était revenu - ou faudra-t-il-attendre l'épisode 11 pour enfin connaître l'avenir du médecin. Rendez-vous le 19 janvier !