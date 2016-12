Grey's Anatomy, Friends... Ces séries dont on peut se repasser les épisodes en boucle

Il y a des séries que l'on connaît par coeur et qui, pourtant, ne nous lassent pas. Voilà pourquoi en cette période hivernale nous avons fait une sélection de tous ces shows qui font encore nos journées. Avouez-le, les rares fois où vous tombez sur une rediffusion de Friends, vous restez scotchés devant l'écran, prêts à déblatérer toutes les répliques cultes de Joey. Alors, quelles sont donc les séries que l'on pourrait regarder en boucle ?

On vous l'accorde, la dernière saison est moins exaltante que les précédentes. Mais depuis 13 ans, nous sommes tous accrocs à Grey's (même les garçons ! ). Alors en attendant la reprise, on ne peut que vous conseiller de vous y remettre. Parce que les premières saisons sont les meilleures.

C'était l'une des sitcoms favorites du public et clairement, How I Met l'est encore. Beaucoup de téléspectateurs ont été déçus de la fin mais on ne s'en lasse pas.

Bonne nouvelle pour les fans,Gilmore Girls est de retour sur Netflix. Mais avant de regarder les nouveaux épisodes, pourquoi ne pas revoir les épisodes précédents ?

Lucas, Nathan, Haley, Brooke et Peyton ont rythmé nos années lycée et encore aujourd'hui, on est heureux de retomber sur les épisodes. On ne s'en lasse pas parce que l'humour de Brooke nous arrache toujours un sourire, parce que Nathan et Haley sont un couple parfait.. les raisons ne manquent pas !

Ah, Malcom. Il a la famille la plus déjantée du petit écran et quelle que soit la période, on pourrait regarder les vieux épisodes toutes la journée.

Scrubs n'est pas à l'abris d'un retour (et on ne demande que ça) et la série culte est encore présente dans le coeur des téléspectateurs.

La base. Friends, c'est un peu comme un vieil ami qu'on est toujours content de revoir et avec qui rien n'a changé. Monica et ses manies, l'humour décapant de Chandler et les chansons de Phoebe, tout ça fait de Friends LA série que l'on connaît par coeur mais qu'on ne se lasse pas de revoir.