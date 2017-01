Green Day : Troubled Times, la lyric video anti-Trump dévoilée

Hier était célébré le jour de Martin Luther King aux Etats-Unis, saluant son combat pour les droits civiques outre-Atlantique. Pour honorer sa mémoire mais aussi critiquer l'investiture de Donald Trump ce vendredi, Green Day, en concert surprise avec les fils de Billie Joe Armstrong, a décidé de dévoiler la lyric video de "Troubled Times", extrait de Revolution Radio. "Aujourd'hui, nous célébrons l'amour et la compassion encore plus que d'habitude" écrit Billie Joe Armstrong dans un communiqué accompagnant la vidéo créée par Manu Viqueira et David Rodriguez Simon.

Se succèdent ainsi des images de moments épiques de lutte de l'histoire américaine avec celles d'un pantin aux allures de Donald Trump crachant des messages de haine à la population." Une nouvelle journée est en train de naître / arrive sans prévenir / N'hésitez pas une seconde / Nous traversons des périodes difficiles" chante Billie Joe Armstrong dans cette vidéo alarmante se terminant sur des images de guerre nucléaire.